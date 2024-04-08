Обгон на скорости 117 км/ч и два сбитых пешехода в Петербурге потянули на условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор водителю, который почти вдвое превысил разрешенную скорость, чтобы обогнать троллейбус, и снес двух пешеходов. Одного из них спасти не удалось.



ДТП произошло около 19:50 26 сентября 2022 года на Малой Балканской улице. Подсудимый ехал на своем Opel Astra от улицы Ярослава Гашека в сторону Дунайского проспекта. В районе дома 20 он пошел на обгон троллейбуса, разогнавшись примерно до 117 км/ч. Причем выехав на «встречку», он не успел вернуться в свою полосу до начала сплошной линии и пересек ее, сообщает 8 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.