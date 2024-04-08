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    Обгон на скорости 117 км/ч и два сбитых пешехода в Петербурге потянули на условный срок

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    Суд в Петербурге вынес приговор водителю, который почти вдвое превысил разрешенную скорость, чтобы обогнать троллейбус, и снес двух пешеходов. Одного из них спасти не удалось.

    ДТП произошло около 19:50 26 сентября 2022 года на Малой Балканской улице. Подсудимый ехал на своем Opel Astra от улицы Ярослава Гашека в сторону Дунайского проспекта. В районе дома 20 он пошел на обгон троллейбуса, разогнавшись примерно до 117 км/ч. Причем выехав на «встречку», он не успел вернуться в свою полосу до начала сплошной линии и пересек ее, сообщает 8 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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    Когда впереди возникли два пешехода (молодые люди шли через дорогу вне зоны пешеходного перехода), автомобилист экстренно дал по тормозам, но из-за превышения скорости предотвратить наезд не сумел. В результате оба пешехода получили тяжелые травмы. Полтора часа спустя один из пострадавших скончался в больнице от тупой сочетанной травмы тела.

    Фрунзенский районный суд Петербурга признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части 3 статьи 264 УК РФ). Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года. С него также взыскали 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда второму пострадавшему.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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