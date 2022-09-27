Грузовик задавил пешехода на трассе М-10 в Ленобласти, а на Малой Балканской сбили двоих

За минувшие сутки в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали 319 дорожных аварий. В том числе произошло два серьезных ДТП с пешеходами, одно из которых стало смертельным.
В 5:25 26 сентября на 670-м километре федеральной трассы М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленобласти, 53-летний житель Челябинской области, управляя грузовиком Iveco ML75 с тверскими номерами, принадлежащим 45-летнему челябинцу, сбил 38-летнего мужчину, сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пешеход находился в правой полосе дороги вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте.
Второе ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. В 19:50 у дома 20 по Малой Балканской улице 25-летний водитель «Фольксвагена» сбил двух пешеходов 24 и 27 лет, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу. В результате обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По обоим ДТП полиция проводит проверки.
По данным УГИБДД, за 26 сентября в Петербурге произошло 262 ДТП, из которых семь были с пострадавшими. Травмы в них получили семеро, один человек погиб. В Ленобласти зафиксировали 57 аварий, из которых три были с пострадавшими. Травмы получили два человека, один погиб. В обоих регионах детей среди погибших и пострадавших нет.