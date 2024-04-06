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    «Это фейк, это хамство». Депутат Госдумы Гурулев объяснил нейросетями сказанные его голосом слова о Казахстане

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    87 комментариев

    Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев в субботу, 6 апреля, выложил в своем Telegram-канале опровержения ранее появившихся сообщений о якобы сказанной им фразе в отношении Казахстана.

    «Это фейк, это хамство, конечно, — развил мысль депутат. — Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят, а всю эту ципсошную украинскую кодлу мы в любом варианте победим».

    Андрей Гурулёв / депутат Государственной Думы

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация о голосовом сообщении, отправленном якобы депутатом в думский комитет по обороне. В нем говорилось, что Казахстан «будет следующим» и якобы соответствующее решение, «в принципе», уже есть.

    После атаки 2 апреля беспилотников на Татарстан, Андрей Гурулев заявлял, что не исключает, что атаковавший Татарстан беспилотник мог быть запущен из степей Средней Азии. В Минобороны Казахстана заявили, что эта информация не соответствует действительности, а подобные заявления направлены на дискредитацию казахстанского государства.

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    Андрей Гурулев
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    Комментарии 87

    Гость06 Апр 2024 в 16:50
    Кто ему позволил выступать в таком виде, да и ещё и в форме? Что вообще происходит???
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 16:50
    За три дня!!! отойдёт?? или нет???
    +0−0
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