«Это фейк, это хамство». Депутат Госдумы Гурулев объяснил нейросетями сказанные его голосом слова о Казахстане

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев в субботу, 6 апреля, выложил в своем Telegram-канале опровержения ранее появившихся сообщений о якобы сказанной им фразе в отношении Казахстана.
«Это фейк, это хамство, конечно, — развил мысль депутат. — Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят, а всю эту ципсошную украинскую кодлу мы в любом варианте победим».
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о голосовом сообщении, отправленном якобы депутатом в думский комитет по обороне. В нем говорилось, что Казахстан «будет следующим» и якобы соответствующее решение, «в принципе», уже есть.
После атаки 2 апреля беспилотников на Татарстан, Андрей Гурулев заявлял, что не исключает, что атаковавший Татарстан беспилотник мог быть запущен из степей Средней Азии. В Минобороны Казахстана заявили, что эта информация не соответствует действительности, а подобные заявления направлены на дискредитацию казахстанского государства.