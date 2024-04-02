Казахстан опровергает свою «причастность» к атаке БПЛА на предприятия в Татарстане

Минобороны Казахстана опровергает сообщения о том, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории. Об этом 2 апреля сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве считают, что подобные заявления направлены на дискредитацию казахстанского государства. В минобороны РК попросили граждан и журналистов не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.