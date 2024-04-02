Казахстан опровергает свою «причастность» к атаке БПЛА на предприятия в Татарстане

Минобороны Казахстана опровергает сообщения о том, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории. Об этом 2 апреля сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.
«Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении минобороны.
В ведомстве считают, что подобные заявления направлены на дискредитацию казахстанского государства. В минобороны РК попросили граждан и журналистов не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что не исключает, что атаковавший Татарстан беспилотник мог быть запущен из степей Средней Азии. По его словам, районы в северо-западной стороне практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни с радиолокационных станций.
Утром 2 апреля в Татарстане сообщили об атаке БПЛА на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По данным особой экономической зоны «Алабуга», два беспилотника попали в общежитие. В Нижнекамске дрон метил в нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». По официальным данным, 13 человек пострадали.