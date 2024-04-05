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    Писателя Михаила Веллера* признали иностранным агентом

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    182 комментария

    Минюст признал иностранными агентами писателя Михаила Веллера, основательницу сети детских кафе «Андерсон» Анастасию Татулову** и «Российское социалистическое движение» (РСД)***. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщило ведомство.

    Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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    Минюст РФ опубликовал причины внесения в реестр иностранных агентов

    Веллер выступал против спецоперации на Украине, призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России. Принимал участие как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ.

    Татулова выступала против спецоперации на Украине, принимала участие в распространении информации иностранных агентов. Распространяла недостоверные сведения, которые были направлены на формирование негативного образа России и ВС РФ. Проживает за пределами России.

    РСД распространяло недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ, организовало и принимало участие в митингах, проводимых за рубежом. Призывало к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, и выступало против проведения СВО на Украине.


    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
    ** Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
    *** Признано Минюстом РФ иностранным агентом.

    Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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    Комментарии 182

    Гость07 Апр 2024 в 10:21
    МИВ действительно хорошие умные книжки писал раньше, а сейчас его огромное эго и ничем не оправданное хамство по отношению к людям, которые, по понятным причинам, не могут ему ответить тем же привели его к нынешней ситуации. Гордыня - это грех.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 23:19
    Велер хорошее ,одноразовое чтиво, типа в поезде или отпуске почитать, не более.
    Это понятно. Понятно и то, что бедняге тяжело творить в прежнем русле и темпе, а кушац хочется. Вот и кинулся кусать бывшую страну. Итог закономерен. Будет забвение.
    Кто теперь вспомнит Бродского, куда более талантливого нобелевского лауреата?
    +1−0
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