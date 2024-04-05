Писателя Михаила Веллера* признали иностранным агентом

Минюст признал иностранными агентами писателя Михаила Веллера, основательницу сети детских кафе «Андерсон» Анастасию Татулову** и «Российское социалистическое движение» (РСД)***. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщило ведомство.
Минюст РФ опубликовал причины внесения в реестр иностранных агентов
Веллер выступал против спецоперации на Украине, призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России. Принимал участие как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ.
Татулова выступала против спецоперации на Украине, принимала участие в распространении информации иностранных агентов. Распространяла недостоверные сведения, которые были направлены на формирование негативного образа России и
РСД распространяло недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ, организовало и принимало участие в митингах, проводимых за рубежом. Призывало к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, и выступало против проведения СВО на Украине.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
*** Признано Минюстом РФ иностранным агентом.