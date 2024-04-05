Не нужен нам берег турецкий. Вице-премьер Чернышенко заявил о конце «туристической зависимости»

Россияне преодолели «зависимость» от отпуска за границей. Об этом заявил 5 апреля вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. Чернышенко рассказал об этом на совещания по развитию туризма в Кемеровской области.

Отдыхать внутри страны стало модно, считает Чернышенко. Он также отметил, что внутренний турпоток в 2023 году превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок.

«Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране. Мы сломали туристическую колониальную зависимость, и отдыхать в нашей стране стало модно, престижно», — цитирует агентство слова Чернышенко.

