Не нужен нам берег турецкий. Вице-премьер Чернышенко заявил о конце «туристической зависимости»

Россияне преодолели «зависимость» от отпуска за границей. Об этом заявил 5 апреля вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. Чернышенко рассказал об этом на совещания по развитию туризма в Кемеровской области.
Отдыхать внутри страны стало модно, считает Чернышенко. Он также отметил, что внутренний турпоток в 2023 году превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок.
«Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране. Мы сломали туристическую колониальную зависимость, и отдыхать в нашей стране стало модно, престижно», — цитирует агентство слова Чернышенко.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу к 2030 году увеличить внутренний турпоток в стране почти вдвое — до 140 млн человек в год.
А 28 марта на совещании по теме создания федеральных круглогодичных морских курортов Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. Отвечать на вопрос пришлось губернатору Александру Беглову.
«Как же так, Александр Дмитриевич?» — задал вопрос президент.
Беглов тогда пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичного морского курорта «Горская» — Петербург займет первое место по туризму.