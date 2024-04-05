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    Не нужен нам берег турецкий. Вице-премьер Чернышенко заявил о конце «туристической зависимости»

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    11 комментариев

    Россияне преодолели «зависимость» от отпуска за границей. Об этом заявил 5 апреля вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. Чернышенко рассказал об этом на совещания по развитию туризма в Кемеровской области.

    Отдыхать внутри страны стало модно, считает Чернышенко. Он также отметил, что внутренний турпоток в 2023 году превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок.

    «Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране. Мы сломали туристическую колониальную зависимость, и отдыхать в нашей стране стало модно, престижно», — цитирует агентство слова Чернышенко.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу к 2030 году увеличить внутренний турпоток в стране почти вдвое — до 140 млн человек в год.

    А 28 марта на совещании по теме создания федеральных круглогодичных морских курортов Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. Отвечать на вопрос пришлось губернатору Александру Беглову.

    «Как же так, Александр Дмитриевич?» — задал вопрос президент.

    Беглов тогда пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичного морского курорта «Горская» — Петербург займет первое место по туризму.

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    Туризм
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    Комментарии 11

    Гость05 Апр 2024 в 16:41
    туристическую колониальную зависимость

    Феерический бред...
    +6−1
    Гость05 Апр 2024 в 16:39
    Иран не против
    +1−0
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