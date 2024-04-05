«Подыгрывать рукой — неестественно»: «Зенит» оспаривает гол, забитый нападающим «Спартака»

Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК) за оценкой действий судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом стало известно 5 апреля из публикации Sports.ru.
Поводом для разбирательств стал гол, забитый нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, во время состоявшегося в среду, 3 апреля, матча. Представители «Зенита» считают, что гол не должен был быть засчитан из-за предшествующего ему паса от Александра Соболева, которому мяч попал в руку.
Председатель правления «Зенита» так описал спорный игровой момент: «В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата — значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении — это неестественно».
После футбольного матча 3 апреля четверо неизвестных напали на болельщика «Спартака» и отобрали у него барабан.
Напомним, 3 апреля в Москве победой петербургского «Зенита» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Петербургская команда выиграла со счетом 2:1. Оба гола в составе сине-бело-голубых забил Педро.
Следующий матч «Зенит» сыграет 7 апреля в Петербурге в чемпионате России против «Балтики» из Калининграда. Ответная встреча против «Спартака» в Кубке России пройдет 17 апреля.