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    «Подыгрывать рукой — неестественно»: «Зенит» оспаривает гол, забитый нападающим «Спартака»

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    3 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК) за оценкой действий судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом стало известно 5 апреля из публикации Sports.ru.

    Поводом для разбирательств стал гол, забитый нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, во время состоявшегося в среду, 3 апреля, матча. Представители «Зенита» считают, что гол не должен был быть засчитан из-за предшествующего ему паса от Александра Соболева, которому мяч попал в руку.

    Председатель правления «Зенита» так описал спорный игровой момент: «В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата — значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении — это неестественно».

    После футбольного матча 3 апреля четверо неизвестных напали на болельщика «Спартака» и отобрали у него барабан.

    Напомним, 3 апреля в Москве победой петербургского «Зенита» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Петербургская команда выиграла со счетом 2:1. Оба гола в составе сине-бело-голубых забил Педро.

    Следующий матч «Зенит» сыграет 7 апреля в Петербурге в чемпионате России против «Балтики» из Калининграда. Ответная встреча против «Спартака» в Кубке России пройдет 17 апреля.

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    СпартакЗенит
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    Комментарии 3

    Гость05 Апр 2024 в 14:45
    давно пора отобрать у них все барабаны... :)
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