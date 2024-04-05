«Подыгрывать рукой — неестественно»: «Зенит» оспаривает гол, забитый нападающим «Спартака»

Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК) за оценкой действий судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом стало известно 5 апреля из публикации Sports.ru.



Поводом для разбирательств стал гол, забитый нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, во время состоявшегося в среду, 3 апреля, матча. Представители «Зенита» считают, что гол не должен был быть засчитан из-за предшествующего ему паса от Александра Соболева, которому мяч попал в руку.