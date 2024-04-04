В Петербурге снова эвакуировали апарт-отель Valo

Апарт-отель Valo на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, эвакуировали второй раз подряд. Об этом в четверг, 4 апреля, «Фонтанке» рассказали очевидцы. Предыдущая эвакуация прошла вчера.

По словам читателей «Фонтанки», жильцов вывели на улицу — они направились в ТЦ «Континент, который находится напротив. У здания апарт-отеля находятся автомобили различных служб.

В пресс-службе УК VALO Service нам подтвердили эвакуацию из-за сообщения о потенциальной угрозе безопасности.

«В соответствии с нашими процедурами по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, мы приняли решение начать процедуру эвакуации. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку», — рассказали «Фонтанке».

Накануне жильцов эвакуировали из апарт-отеля около 22:00 из-за анонимного сообщения о ложном минировании. Обратно их запустили только через три часа — примерно в час ночи.