Шедевр Тициана с удивительной полувековой историей выставлен на аукцион

Аукционный дом Christie's впервые за последние 150 лет выставил на продажу картину итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет», сообщает The Times 4 апреля. Один из самых выдающихся представителей эпохи Возрождения, Тициан нарисовал эту картину в 1512-м году, когда ему было чуть больше двадцати лет, и специалисты аукционного дома определили ее как "ранний шедевр".



Изысканное полотно, изображающее сцену из Евангелия, ценят за удивительные цветовые решения и уникальный подход к изображению людей, но куда более удивительной оказалась ее более чем полувековая история, в течение которой картина переходила из рук в руки в самых разных обстоятельствах, зачастую страдая от перипетий европейской истории.