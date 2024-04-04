Шедевр Тициана с удивительной полувековой историей выставлен на аукцион

Аукционный дом Christie's впервые за последние 150 лет выставил на продажу картину итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет», сообщает The Times 4 апреля. Один из самых выдающихся представителей эпохи Возрождения, Тициан нарисовал эту картину в 1512-м году, когда ему было чуть больше двадцати лет, и специалисты аукционного дома определили ее как "ранний шедевр".
Изысканное полотно, изображающее сцену из Евангелия, ценят за удивительные цветовые решения и уникальный подход к изображению людей, но куда более удивительной оказалась ее более чем полувековая история, в течение которой картина переходила из рук в руки в самых разных обстоятельствах, зачастую страдая от перипетий европейской истории.
В 1638 году картина была отправлена из Венеции в Британию первому герцогу Гамильтону, позже в составе коллекции перешла брату императора Священной Римской империи и стала частью Императорской коллекции до тех пор, пока в 1809 году французские войска не разграбили дворец в Вене, и картина угодила в музей Наполеона, где и пребывала до падения императора. Затем несколько десятилетий картина меняла владельцев, переходя от одного коллекционера к другому.
Но самым удивительным эпизодом в истории картины является ее кража из усадебного дома Лонглит-Хаус, откуда она была похищена в 1995 году и обнаружена уже в 2002-м на автобусной остановке в Лондоне, завернутая в полиэтиленовый пакет. После обнаружения картина была отправлена на реставрацию.
В прошлом году при продаже картины Густава Климта «Дама с веером» на аукционе Sotheby's был установлен европейский ценовой рекорд.