Доцента Буракова, которого оштрафовали по статье о дискредитации, уволили из Университета путей сообщения

Преподаватель Дмитрий Бураков, в соцсетях которого суд увидел дискредитирующие армию посты, был уволен из Университета путей сообщения, о чем он 4 апреля рассказал в разговоре с «Фонтанкой».
«Я уволен по соглашению сторон полчаса назад. От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу. Если не сегодня 77-я, часть 1, ТК (по соглашению сторон. — Прим. ред.), то завтра статья 81 ТК (расторжение трудового договора по инициативе работодателя. — Прим. ред.), правда, неясно, какой конкретно пункт был бы использован», — рассказал Дмитрий Бураков.
На вопрос «Фонтанки», что он планирует делать дальше, ответить затруднился.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ПГУПС. Отметим, что карточка преподавателя все еще висит на сайте вуза.
Накануне суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей Дмитрия Буракова, на странице которого были размещены герб Украины и антивоенное высказывание. Суд усмотрел в его публикациях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». После суда Бураков все дискредитирующие материалы удалил.