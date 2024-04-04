Доцента Буракова, которого оштрафовали по статье о дискредитации, уволили из Университета путей сообщения

Преподаватель Дмитрий Бураков, в соцсетях которого суд увидел дискредитирующие армию посты, был уволен из Университета путей сообщения, о чем он 4 апреля рассказал в разговоре с «Фонтанкой».

«Я уволен по соглашению сторон полчаса назад. От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу. Если не сегодня 77-я, часть 1, ТК (по соглашению сторон. — Прим. ред.), то завтра статья 81 ТК (расторжение трудового договора по инициативе работодателя. — Прим. ред.), правда, неясно, какой конкретно пункт был бы использован», — рассказал Дмитрий Бураков.