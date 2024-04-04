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    Доцента Буракова, которого оштрафовали по статье о дискредитации, уволили из Университета путей сообщения

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    17 комментариев

    Преподаватель Дмитрий Бураков, в соцсетях которого суд увидел дискредитирующие армию посты, был уволен из Университета путей сообщения, о чем он 4 апреля рассказал в разговоре с «Фонтанкой».

    «Я уволен по соглашению сторон полчаса назад. От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу. Если не сегодня 77-я, часть 1, ТК (по соглашению сторон. — Прим. ред.), то завтра статья 81 ТК (расторжение трудового договора по инициативе работодателя. — Прим. ред.), правда, неясно, какой конкретно пункт был бы использован», — рассказал Дмитрий Бураков.

    На вопрос «Фонтанки», что он планирует делать дальше, ответить затруднился.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ПГУПС. Отметим, что карточка преподавателя все еще висит на сайте вуза.

    Накануне суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей Дмитрия Буракова, на странице которого были размещены герб Украины и антивоенное высказывание. Суд усмотрел в его публикациях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». После суда Бураков все дискредитирующие материалы удалил.

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    Доцент
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость04 Апр 2024 в 19:19
    Некрасиво со стороны работодателя оставлять его без поддержки, особенно в то время, когда ему ещё штраф платить. 😕
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:14
    А что? Профессор не приехал?
    - Нет. Доцент приехал.

    (с) Джентльмены удачи
    +0−0
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