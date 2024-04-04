Дело Александра Албина дошло до суда. Ему вменяют взятки в «Мостотресте»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Александра Албина. За бывшим топ-менеджером «Мостотреста» видят соучастника, который в розыске.



Как сообщает 4 апреля прокуратура Петербурга, в суд направлено дело о получении взятки с вымогательством, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Общий размер — более 6,5 млн рублей. Судя по картотеке суда, уже назначена дата первого заседания.

Следствие считает, что Албин в 2019–2023 годах, возглавляя управление механизации петербургского «Мостотреста», вместе со своим заместителем начислял подчиненным каждый месяц повышенные премии — с обязательством вернуть часть за общее покровительство по службе. «Всего обвиняемый получил взятку в виде денежных средств от 23 работников на общую сумму более 6,5 млн рублей. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого», — пишет прокуратура.