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    Дело Александра Албина дошло до суда. Ему вменяют взятки в «Мостотресте»

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    1 комментарий

    Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Александра Албина. За бывшим топ-менеджером «Мостотреста» видят соучастника, который в розыске.

    Как сообщает 4 апреля прокуратура Петербурга, в суд направлено дело о получении взятки с вымогательством, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Общий размер — более 6,5 млн рублей. Судя по картотеке суда, уже назначена дата первого заседания.

    Следствие считает, что Албин в 2019–2023 годах, возглавляя управление механизации петербургского «Мостотреста», вместе со своим заместителем начислял подчиненным каждый месяц повышенные премии — с обязательством вернуть часть за общее покровительство по службе. «Всего обвиняемый получил взятку в виде денежных средств от 23 работников на общую сумму более 6,5 млн рублей. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого», — пишет прокуратура.

    «В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении. «Фонтанка» рассказывала, что бывшего замдиректора «Мостотреста» Александра Климова объявили в международный розыск, его местоположение неизвестно. Александр Албин является родственником бывшего вице-губернатора Игоря Албина, который комментировал его задержание. Подробнее об этом деле читайте здесь.

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    Комментарии 1

    Гость04 Апр 2024 в 18:53
    Он не Албин, его настоящая фамилия Слюнтяев или как-то так)
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