Что в Петербурге натворил циклон «Патриция»? Рассказывает главный синоптик города

Погода в городе постепенно улучшается. В ближайшее время будет светить солнце, однако температура воздуха останется низкой. Днем она превысит 0 градусов, а ночью снова будет мороз, сообщает 4 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Циклон «Патриция», покинувший Санкт-Петербург, направился в Архангельскую область и Республику Коми. Во вчерашней погоде виноват именно он. Сначала усилился северо-восточный ветер, затем прошел дождь, перешедший в ливень с грозой. После этого температура опустилась ниже нуля, начался ледяной дождь, а затем снег.