Что в Петербурге натворил циклон «Патриция»? Рассказывает главный синоптик города

Погода в городе постепенно улучшается. В ближайшее время будет светить солнце, однако температура воздуха останется низкой. Днем она превысит 0 градусов, а ночью снова будет мороз, сообщает 4 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Циклон «Патриция», покинувший Санкт-Петербург, направился в Архангельскую область и Республику Коми. Во вчерашней погоде виноват именно он. Сначала усилился северо-восточный ветер, затем прошел дождь, перешедший в ливень с грозой. После этого температура опустилась ниже нуля, начался ледяной дождь, а затем снег.
«Очень красиво, все времена года собрались на одной территории», — отметил специалист.
В результате выпало 10–12 мм осадков в разных фазах: дождь, ледяной дождь и снег. Высота снежного покрова на утро 4 апреля составила 1–3 см.
В некоторых районах Ленинградской области осадки были более интенсивными. В Лисьем Носу выпало 32,0 мм осадков (в основном дождь), в Кингисеппе — 28 мм, в Сосново — 23 мм (в том числе 6,7 см снега), в Шлиссельбурге — 13 мм (в виде снега, до 12 см).