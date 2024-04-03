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    Из метро Петербурга уберут мягкий указатель на выход

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    В петербургском метро предстоящей ночью изменят надпись на световом указателе станции метро «Площадь Восстания». Речь идет о слове со смягчением, которое несколько дней удивляло пассажиров подземки.

    О табло с надписью «Выходь в город» «Фонтанке» сообщили читатели, а утром 3 апреля наш корреспондент лично отправился на проверку. Действительно, последняя буква в слове «выходы» потеряла палочку и превратилась в мягкий знак.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сегодня же в пресс-службе метрополитена Петербурга успокоили пассажиров — смягчение на табло будет устранено. «Эту ошибку изменят сегодня ночью», — говорится в сообщении.

    Неловкие опечатки в городе встречались и ранее. Например, в декабре прошлого года петербуржцы заметили, что на трамвайной остановке «Улица Лёни Голикова», расположенной на пересечении одноименной улицы с проспектом Стачек, установили информационный знак, на котором герою Великой Отечественной войны «сменили пол». Табличку быстро поменяли.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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