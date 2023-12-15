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    Партизану Лёне Голикову «сменили пол» на остановке в Петербурге

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    В Петербурге обнаружили улицу Лени Голиковой. Ошибку заметили на одной из остановок общественного транспорта в Кировском районе города.

    На трамвайной остановке «Улица Лёни Голикова», расположенной на пересечении одноименной улицы с проспектом Стачек, установили информационный знак с опечаткой в названии. Об этом 15 декабря рассказали в группах «Кировский район, Санкт-Петербург» и «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна ошибка при печати — и Герой Советского Союза, участник партизанского движения, Лёня Голиков, в честь которого названа улица, превратился в Лень Голикову.

    Фото: Дмитрий Савин / vk.com
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    В комитете по транспорту Петербурга «Фонтанке» сообщили, что подрядчик допустил техническую ошибку. Она будет исправлена в ближайшее время.

    Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
    Фото: Дмитрий Савин / vk.com

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