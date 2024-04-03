Звучит, как приказ. В метро Петербурга указатель со смягчением удивил петербуржцев

Пассажиры петербургского метро нашли забавную опечатку на световом указателе станции метро «Площадь Восстания». Внимание зорких прохожих привлекла лишняя буква.
Фотографией из подземки с «Фонтанкой» поделился читатель, а утром 3 апреля наш корреспондент отправился на проверку. «Выходь в город», – гласит надпись на табло.
Ошибка на указателе или авторская задумка – остается загадкой. «Дизайнер – идиот», – емко прокомментировал увиденное читатель.
В метро на вопрос «Фонтанки» пока не ответили.
Неловкие опечатки периодически можно найти везде — не только в новостях, но и на указателях. Например, в декабре прошлого года петербуржцы заметили, что на трамвайной остановке «Улица Лёни Голикова», расположенной на пересечении одноименной улицы с проспектом Стачек, установили информационный знак, на котором герою Великой Отечественной войны «сменили пол». Табличку быстро поменяли.