При атаке на общежитие «Алабуга Политех» пострадали граждане девяти стран

Граждане девяти стран пострадали в результате вчерашней атаки беспилотников на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане. Об этом сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Всего пострадавших 14 человек. Среди них граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Сегодня в стационаре остаются шестеро раненых.

Напомним, утром 2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. «Фонтанка» показывала видео летящего БПЛА и последствий атаки. По данным ОЭЗ «Алабуга», два аппарата попали в общежитие, среди пострадавших двое подростков. В Нижнекамске дрон метил в НПЗ «Танеко», но, по словам мэра, его перехватила система РЭБ, пострадавших нет. Минобороны Казахстана опровергает сообщения о том, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил «в короткие сроки» восстановить жилые помещения в зданиях, поврежденных при атаке БПЛА.

