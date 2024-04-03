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    Теракт в «Крокус Холле»

    WP: США якобы предупреждали Москву, что целью террористов может стать «Крокус»

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    Более чем за две недели до теракта в США якобы предупреждали Россию, что «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью для атаки. Об этом пишет в среду, 3 апреля, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

    В публикации утверждается, что США передали имеющуюся информацию за день до распространения американским посольством в Москве предупреждения о возможном теракте в марте.

    Посольство США в РФ сообщало 8 марта, что в Москве возможны террористические атаки. Речь шла о возможных атаках в местах массового скопления людей, в том числе на концертах.

    Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта в РФ, носила общий характер, и спецслужбы России на нее реагировали. Недавно глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что информация от США поступала, но была «слишком общей и не позволяла выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении».

    Вечером 22 марта четверо вооруженных мужчин проникли в здание «Крокус Сити Холла» и открыли стрельбу по всем, кто находился в здании концертного зала. По последним данным, в результате стрельбы и последующего пожара погибли 143 человека. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 человек, включая исполнителей, задержаны.

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