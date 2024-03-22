Прошло несколько недель. США и другие страны предупреждали граждан об опасности терактов в России

Посольство США в РФ сообщало 8 марта, что в Москве возможны террористические атаки. А время их совершения — ближайшие дни: 8–9 марта. МИД Великобритании в те дни тоже информировал своих граждан на своем сайте.



«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — писало американское посольство. Сообщение публиковалось только на английском языке. Госдеп тогда повысил уровень опасности для своих граждан в России до максимального, четвертого. И не рекомендовал поездки.