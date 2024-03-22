    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Прошло несколько недель. США и другие страны предупреждали граждан об опасности терактов в России

    11541
    1 комментарий

    Посольство США в РФ сообщало 8 марта, что в Москве возможны террористические атаки. А время их совершения — ближайшие дни: 8–9 марта. МИД Великобритании в те дни тоже информировал своих граждан на своем сайте.

    «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — писало американское посольство. Сообщение публиковалось только на английском языке. Госдеп тогда повысил уровень опасности для своих граждан в России до максимального, четвертого. И не рекомендовал поездки.

    Тогда же аналогичные предупреждения на своих официальных сайтах разместили большинство стран Европы, Канада и Южная Корея.

    С момента предупреждения прошло две недели.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибло 40 человек, более сотни ранены.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крокус Сити Холл
    ЛАЙК13
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close