РБК: пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге уже семь

Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана 2 апреля продолжает расти, передаёт РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. Теперь их семь.
Ранее в пресс-службе главы республики сообщили о шести пострадавших. Из них трое госпитализированы.
По данным ТАСС, напомним, двое подростков получили осколочные ранения. Телеграм-канал особой экономической зоны «Алабуга» проинформировал, что БПЛА попали в общежитие.
По информации властей Татарстана, беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, серьёзных разрушений пока не зафиксировано.