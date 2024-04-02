РБК: пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге уже семь

Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана 2 апреля продолжает расти, передаёт РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. Теперь их семь.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили о шести пострадавших. Из них трое госпитализированы.

По данным ТАСС, напомним, двое подростков получили осколочные ранения. Телеграм-канал особой экономической зоны «Алабуга» проинформировал, что БПЛА попали в общежитие.



По информации властей Татарстана, беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, серьёзных разрушений пока не зафиксировано.

