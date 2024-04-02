Число пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге растёт

В результате атаки беспилотников в Елабуге, по данным оперативных служб, пострадали шесть человек, передают ТАСС и «Коммерсантъ». В трех зданиях общежития нарушено остекление.

Также агентство ТАСС сообщило, что пять человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — двое подростков с осколочными ранениями.



До этого телеграм-канал особой экономической зоны «Алабуга» проинформировал, что два человека пострадали в результате попадания БПЛА в здание общежития.



Рано утром власти Татарстана рассказали об атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске и об отсутствии серьёзных разрушений.

