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    Атака на Татарстан. БПЛА в «Алабуге», есть раненые

    Число пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге растёт

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    В результате атаки беспилотников в Елабуге, по данным оперативных служб, пострадали шесть человек, передают ТАСС и «Коммерсантъ». В трех зданиях общежития нарушено остекление.

    Также агентство ТАСС сообщило, что пять человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — двое подростков с осколочными ранениями.

    До этого телеграм-канал особой экономической зоны «Алабуга» проинформировал, что два человека пострадали в результате попадания БПЛА в здание общежития.

    Рано утром власти Татарстана рассказали об атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске и об отсутствии серьёзных разрушений.

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    Атака БПЛААтака беспилотниковТатарстанЕлабуга
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