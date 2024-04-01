ТАСС: следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокусом»

В подразделениях подмосковного ГУ МЧС следователи изъяли документы, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями по проверке противопожарного состояния «Крокус Сити Холла». Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



В частности, по данным источника, выясняется, проводились ли проверки и как, выявлялись ли нарушения, как проводился контроль их устранения.



«Крокус Сити Холл» относится к категории значительного риска, такие объекты могут проверять каждые четыре года. Последняя проверка, по данным единого реестра проверок, проводилась в 2019 году. В 2020 году вступил в действие мораторий на проверки (он не касался только объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска). В июне 2023 года в «Крокусе» был обязательный профилактический визит, в конце года — инспекционный визит. Эти визиты, в отличие от полноценной проверки, однодневные и не включают техническую экспертизу, но по их итогам инспектор может по согласованию с прокуратурой выйти на внеплановую проверку.

