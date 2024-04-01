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    Теракт в «Крокус Холле»

    ТАСС: следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокусом»

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    В подразделениях подмосковного ГУ МЧС следователи изъяли документы, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями по проверке противопожарного состояния «Крокус Сити Холла». Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В частности, по данным источника, выясняется, проводились ли проверки и как, выявлялись ли нарушения, как проводился контроль их устранения.

    «Крокус Сити Холл» относится к категории значительного риска, такие объекты могут проверять каждые четыре года. Последняя проверка, по данным единого реестра проверок, проводилась в 2019 году. В 2020 году вступил в действие мораторий на проверки (он не касался только объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска). В июне 2023 года в «Крокусе» был обязательный профилактический визит, в конце года — инспекционный визит. Эти визиты, в отличие от полноценной проверки, однодневные и не включают техническую экспертизу, но по их итогам инспектор может по согласованию с прокуратурой выйти на внеплановую проверку.

    Некоторые очевидцы трагедии в «Крокусе» утверждали, что после поджога в концертном зале не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение. Эти слова опроверг бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, системы противопожарной защиты, и выяснить, были ли открыты двери запасных выходов.

    Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» проникли четверо вооруженных людей. Они начали стрелять в присутствующих, а затем с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроили пожар. По последним данным, погибли 144 человека. Установлены личности 134 человек. Число пострадавших превышает 550. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

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