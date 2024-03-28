Дуров рассказал о борьбе с терроризмом и нежеланными рассылками в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров вечером 28 марта рассказал в своем тг-канале для русскоязычной аудитории, что мессенджер запустил дополнительную защиту от несанкционированных рассылок и призывов к насилию.



«4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — написал Дуров.

По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей столкнулись с «вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов». Дуров анонсировал, что со следующей недели все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.