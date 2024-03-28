Дуров рассказал о борьбе с терроризмом и нежеланными рассылками в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров вечером 28 марта рассказал в своем тг-канале для русскоязычной аудитории, что мессенджер запустил дополнительную защиту от несанкционированных рассылок и призывов к насилию.
«4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — написал Дуров.
По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей столкнулись с «вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов». Дуров анонсировал, что со следующей недели все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.
«Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — уточнил Дуров.
Напомним, 27 марта РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана». По данным агентства, уже удаленный на момент публикации канал принадлежал афганскому крылу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и был нацелен на аудиторию в Таджикистане.
А в Петербурге 27 марта суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду. Он нарушил миграционное законодательство, но внимание суда привлекло другое — Файзулохонзода состоял в телеграм-канале, где террористическая организация проводила вербовку лиц для совершения терактов в России. Лица, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, были завербованы в этом же сообществе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Еще в октябре 2023 года Павел Дуров объяснил, почему не станет блокировать ХАМАС в Telegram.