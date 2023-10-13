Павел Дуров объяснил, почему не станет блокировать ХАМАС в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал об отличиях его мессенджера от других платформ, а также о том, почему не будет блокировать канал ХАМАС. Соответствующий пост в пятницу, 13 октября, появился в Telegram-канале самого Дурова.
По его словам, модераторы мессенджера и инструменты искусственного интеллекта каждый день удаляют «миллионы явно вредоносного контента». Однако в ситуациях, связанных с войной, решение проблемных вопросов редко бывает очевидным, добавил Дуров.
На этой неделе ХАМАС при помощи Telegram предупредил мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. «Поможет ли закрытие их [ХАМАС] канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?» — задается вопросом Павел Дуров.
Основатель мессенджера объяснил, что Telegram не продвигает шокирующий контент при помощи алгоритмов ничего не подозревающим людям, поэтому мессенджер вряд ли можно использовать «для значительного усиления пропаганды».
«Вместо этого они служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов. Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», — закончил свою публикацию Дуров.