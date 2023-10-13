Павел Дуров объяснил, почему не станет блокировать ХАМАС в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал об отличиях его мессенджера от других платформ, а также о том, почему не будет блокировать канал ХАМАС. Соответствующий пост в пятницу, 13 октября, появился в Telegram-канале самого Дурова.

По его словам, модераторы мессенджера и инструменты искусственного интеллекта каждый день удаляют «миллионы явно вредоносного контента». Однако в ситуациях, связанных с войной, решение проблемных вопросов редко бывает очевидным, добавил Дуров.



На этой неделе ХАМАС при помощи Telegram предупредил мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. «Поможет ли закрытие их [ХАМАС] канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?» — задается вопросом Павел Дуров.

