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    Петербуржец приютил дома клопа и кормит малиной. Всё ради странных фотографий

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    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Всё чаще появляются сообщения о проснувшихся насекомых. Теперь не обязательно забирать их домой и отогревать, как сделала недавно читательница «Фонтанки» Маша с гусеницей. Но можно, особенно если хочется пристально познакомиться с особенностями их бытования. Этим занимается сейчас фотограф Антон Кубышкин. У него новый питомец — клоп.

    Это не постельный клоп, который пьёт человеческую кровь, а вегетарианец, живущий на цветочках. Поэтому Антон, взяв его домой, покупает ему малину. Зачем это нужно? Дело в том, что у клопа очень интересно устроено пищеварение. Оно внешнее: клоп вставляет хобот в ягоду, впрыскивает «желудочный сок», растворяет ягоду и выпивает уже жидкий сок. Антон Кубышкин, будучи макрофотографом, решил запечатлеть этот процесс. Фотографии публикует 28 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    В прошлом году, как рассказывала «Фонтанка», дома у Антона жил средний винный бражник Тимофей.

    А на улицах тем временем появляются сороконожки, бабочки, а еще пресмыкающиеся: ящерицы и змеи.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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