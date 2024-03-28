Петербуржец приютил дома клопа и кормит малиной. Всё ради странных фотографий

Всё чаще появляются сообщения о проснувшихся насекомых. Теперь не обязательно забирать их домой и отогревать, как сделала недавно читательница «Фонтанки» Маша с гусеницей. Но можно, особенно если хочется пристально познакомиться с особенностями их бытования. Этим занимается сейчас фотограф Антон Кубышкин. У него новый питомец — клоп.
Это не постельный клоп, который пьёт человеческую кровь, а вегетарианец, живущий на цветочках. Поэтому Антон, взяв его домой, покупает ему малину. Зачем это нужно? Дело в том, что у клопа очень интересно устроено пищеварение. Оно внешнее: клоп вставляет хобот в ягоду, впрыскивает «желудочный сок», растворяет ягоду и выпивает уже жидкий сок. Антон Кубышкин, будучи макрофотографом, решил запечатлеть этот процесс. Фотографии публикует 28 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».
В прошлом году, как рассказывала «Фонтанка», дома у Антона жил средний винный бражник Тимофей.
А на улицах тем временем появляются сороконожки, бабочки, а еще пресмыкающиеся: ящерицы и змеи.