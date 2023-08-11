Петербуржец завёл питомца. Знакомьтесь — средний винный бражник Тимофей, который живёт в холодильнике

Петербургский фотограф Антон Кубышкин завёл у себя дома необычное животное для того, чтобы наблюдать за его развитием. Эта гусеница — средний винный бражник. Супруга Юлия назвала его Тимофеем.
«Полз такой деловой по асфальту прямо у моей парадной. Ну дела, думаю! Я вначале и не знал, что за вид, просто обалдел от размеров гусеницы прямо посреди дороги <...> Но раз нас свела судьба, подумал я, значит всё не просто так. Выживаемость гусениц в диких условиях невелика. Решил забрать домой. Нашёл информацию, что любит, и что не очень», — рассказывает Антон Кубышкин в сообществе «Макро клуб СПб» «ВКонтакте» 11 августа.
Средний винный бражник это бабочка из семейства бражников. На латинском называется Deilephila elpenor — в честь Эльпенора, спутника Одиссея, который в опьянении свалился с крыши дворца Кирки и разбился насмерть. В реальной жизни, в возрасте гусеницы, это создание обожает иван-чай, «просто души в нём не чает». «Пришлось срочно искать, где растёт неподалеку этот заветный чай. И, на удивление, нашёлся очень быстро. Но не так быстро, как гусеничка его метелит! На видео скорость 1:1, до сих пор немного в шоке. Зато рад, что гусеничка сыта», — признаётся фотограф.
Нового питомца в семье приняли по-разному, рассказал Антон «Фонтанке». Дочка, увидев гусеницу, подпрыгнула "аж до потолка" и забилась в угол кровати и говорит: «Это гусеничка, которая претворилась змеей?». Потом, правда, заинтересовалась, но рассматривать предпочла издалека. А жена — вообще герой. «Я думал, она меня из дома выгонит с этим бражником. Но нет. Дала ему имя, нашла для него иван-чай и не против, что он будет жить в холодильнике», — говорит Антон.
В ближайших планах гусеницы — окукливание. Зимовать она будет во мху в картонной коробке, которую Антон положит в холодильник для создания условий, приближенных в естественным. Раз в неделю он будет опрыскивать мох водой, так как современные холодильники сушат воздух. «Надеюсь, вы ещё увидите Тимофея и его роскошные крылышки», — резюмирует фотограф.