Петербуржец завёл питомца. Знакомьтесь — средний винный бражник Тимофей, который живёт в холодильнике

Петербургский фотограф Антон Кубышкин завёл у себя дома необычное животное для того, чтобы наблюдать за его развитием. Эта гусеница — средний винный бражник. Супруга Юлия назвала его Тимофеем.



«Полз такой деловой по асфальту прямо у моей парадной. Ну дела, думаю! Я вначале и не знал, что за вид, просто обалдел от размеров гусеницы прямо посреди дороги <...> Но раз нас свела судьба, подумал я, значит всё не просто так. Выживаемость гусениц в диких условиях невелика. Решил забрать домой. Нашёл информацию, что любит, и что не очень», — рассказывает Антон Кубышкин в сообществе «Макро клуб СПб» «ВКонтакте» 11 августа.

