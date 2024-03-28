«Стой там, где ты есть, и не заходи». Светлаков рассказал о том, как предупредил Бурунова о нападении в «Крокусе»

Российский телеведущий Сергей Светлаков рассказал, что предупредил актера Сергея Бурунова о том, что в «Крокус Сити Холле» стреляют. Об этом стало известно в четверг, 28 марта, из интервью Светлакова YouTube-блогеру Надежде Стрелец.

В момент, когда в «Крокусе» началась стрельба, Сергей Светлаков уже находился в зале, а вот Сергей Бурунов опаздывал на концерт группы «Пикник».

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду». Я говорю: «Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи», — говорит Светлаков.