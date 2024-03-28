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    Теракт в «Крокус Холле»

    «Стой там, где ты есть, и не заходи». Светлаков рассказал о том, как предупредил Бурунова о нападении в «Крокусе»

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    Российский телеведущий Сергей Светлаков рассказал, что предупредил актера Сергея Бурунова о том, что в «Крокус Сити Холле» стреляют. Об этом стало известно в четверг, 28 марта, из интервью Светлакова YouTube-блогеру Надежде Стрелец.

    В момент, когда в «Крокусе» началась стрельба, Сергей Светлаков уже находился в зале, а вот Сергей Бурунов опаздывал на концерт группы «Пикник».

    «Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду». Я говорю: «Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи», — говорит Светлаков.

    Также Сергей Светлаков отметил, что «в этой ситуации любое неправильное движение, любая неправильная дверь вела туда, куда не хотелось пока». Он поблагодарил менеджера Софию, которая быстро сориентировалась и начала помогать людям спасаться.

    Ранее телеведущий в разговоре с Ксенией Собчак рассказал о том, что происходило в «Крокусе» во время нападения. Вооруженные мужчины зашли в зал со стороны амфитеатра, как раз там, где находилась ложа Сергея Светлакова. Он и 20–30 зрителей рядом с ним выбежали в узкий коридор, находящийся около их мест.

    Теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, унес больше 140 жизней. Пострадали более 360 человек.

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