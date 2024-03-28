«Элтон Джон» из Красноярска заплатит 450 000 рублей за ЛГБТ-пропаганду*

Советский районный суд Красноярска вынес решение по делу бара «Элтон» (ООО «Элтон Джон Красноярск» по документам), в отношении которого ранее был составлен протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Об этом 28 марта сообщает издание NGS24.ru со ссылкой на пресс-службу суда.



Бару было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.



Жалобы на заведение поступали с декабря 2023 года, а в феврале 2024-го после травести-шоу в День защитника Отечества свое обращение в МВД по поводу деятельности бара направила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 25 февраля в заведение пришли силовики. В отделение полиции доставили 12 человек. По итогам проверки бар был закрыт.