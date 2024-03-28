В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в оправдании теракта в «Крокус сити холле»

В Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана, который находится в России без регистрации, предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Как сообщает 28 марта в своем телеграм-канале Следственный комитет , всё из-за комментариев в соцсетях.

Следствием установлено, что в период с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, в которых оправдывал теракт, совершенный 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по части 2-й статьи 205.2 УК РФ продолжается.