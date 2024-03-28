    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, вос

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.59eur100.27

    Теракт в «Крокус Холле»

    В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в оправдании теракта в «Крокус сити холле»

    537
    обсудить

    В Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана, который находится в России без регистрации, предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Как сообщает 28 марта в своем телеграм-канале Следственный комитет, всё из-за комментариев в соцсетях.

    ГСУ СК РФ по СПб

    Следствием установлено, что в период с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, в которых оправдывал теракт, совершенный 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по части 2-й статьи 205.2 УК РФ продолжается.

    Теракт в «Крокус Сити Холл» унес жизни 143-х человек. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Накануне в Петербурге прошел концерт рок-группы «Пикник» в память о жертвах теракта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Теракт в КрокусеОправдание терроризма
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close