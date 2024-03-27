«Существенно поменяет стиль жизни». Путин высказался про ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» будет построена. Об этом глава государства сказал 27 марта во время встречи с работниками культуры Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.



По словам президента, если проект ВСМ будет реализован, то «и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной». Путин отметил, что динамика жизни увеличится, поскольку время в пути между двумя столицами резко сократится, и «это существенно поменяет стиль жизни».

