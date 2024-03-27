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    «Существенно поменяет стиль жизни». Путин высказался про ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

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    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» будет построена. Об этом глава государства сказал 27 марта во время встречи с работниками культуры Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам президента, если проект ВСМ будет реализован, то «и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной». Путин отметил, что динамика жизни увеличится, поскольку время в пути между двумя столицами резко сократится, и «это существенно поменяет стиль жизни».

    Президент России 14 марта в режиме видеоконференции дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

    Ожидается, что новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут. Как отметил президент, Россия сейчас способна реализовать этот проект. Путин также подчеркнул, что при строительстве ВСМ Москва — Петербург должны использоваться отечественные технологии.

    По данным «Фонтанки», высокоскоростная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» потребует закупки 66 железнодорожных составов отечественного производства. Стоимость каждого — 5,3 млрд рублей.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о предложенной финансовой и организационной модели ВСМ. Согласно ей, стоимость концессионного участка от Петербурга до Зеленограда составит порядка 2 трлн рублей. Из них почти 220 млрд — это взносы в уставный капитал концессионера: 88 млрд — от РЖД, 50 млрд — от Москвы, 20 млрд — от Петербурга.

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