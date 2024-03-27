    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.57eur100.41

    К БКЗ «Октябрьский», где сегодня состоится концерт «Пикника», стягиваются полиция и скорая

    4108
    16 комментариев

    За три часа до концерта рок-группы «Пикник» у Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге заметили спецтранспорт Росгвардии, полиции и скорой помощи. Видео с места публикует telegram-канал «Фонтанки». Прошлое выступление коллектива в подмосковном «Крокусе» так и не состоялось из-за террористического акта.

    читатель «Фонтанки»

    Концерт в Петербурге решили не отменять, а средства от продажи билетов отправить в фонд помощи пострадавшим в теракте. В полночь на сайте был доступен для покупки лишь один билет, ближе к самому концерту их стало значительно больше — 124.

    Фото: скриншот сайта bkz.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    БКЗ предупреждал зрителей, которые хотят отказаться от билетов, сдать их до 19:00 26 марта. Всё из-за того, что площадка получала «большое количество обращений о возможности купить билет и поддержать мероприятие».

    Вместе с «Пикником» на сцене БКЗ появится симфонический оркестр «Таврический». Мероприятие посвящено жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Музыканты должны были выступить в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Организацией концерта в Подмосковье занимался также Фонд развития культуры «ЕВА».

    Фото: скриншот сайта bkz.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Группа ПикникБКЗ ОктябрьскийКрокус Сити ХоллТеракт
    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close