К БКЗ «Октябрьский», где сегодня состоится концерт «Пикника», стягиваются полиция и скорая

За три часа до концерта рок-группы «Пикник» у Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге заметили спецтранспорт Росгвардии, полиции и скорой помощи. Видео с места публикует telegram-канал «Фонтанки». Прошлое выступление коллектива в подмосковном «Крокусе» так и не состоялось из-за террористического акта.
читатель «Фонтанки»
Концерт в Петербурге решили не отменять, а средства от продажи билетов отправить в фонд помощи пострадавшим в теракте. В полночь на сайте был доступен для покупки лишь один билет, ближе к самому концерту их стало значительно больше — 124.
БКЗ предупреждал зрителей, которые хотят отказаться от билетов, сдать их до 19:00 26 марта. Всё из-за того, что площадка получала «большое количество обращений о возможности купить билет и поддержать мероприятие».
Вместе с «Пикником» на сцене БКЗ появится симфонический оркестр «Таврический». Мероприятие посвящено жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Музыканты должны были выступить в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Организацией концерта в Подмосковье занимался также Фонд развития культуры «ЕВА».