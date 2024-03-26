Сбербанк отменяет комиссии для застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Ранее то же самое сделал ВТБ

Сбербанк отменяет требования субсидирования льготных ипотечных программ: с 28 марта — для зарплатных клиентов банка, с 4 апреля — для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании Сбера, рассказали 26 марта «Фонтанке» в пресс-службе банка.



При этом застройщики по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

«Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов», — подчеркнул Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.