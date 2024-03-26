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    Сбербанк отменяет комиссии для застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Ранее то же самое сделал ВТБ

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    Сбербанк отменяет требования субсидирования льготных ипотечных программ: с 28 марта — для зарплатных клиентов банка, с 4 апреля — для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании Сбера, рассказали 26 марта «Фонтанке» в пресс-службе банка.

    При этом застройщики по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

    «Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов», — подчеркнул Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

    В конце декабря — середине января банки заявили, что будут выдавать жилищные займы по госпрограммам, только если строители-партнеры будут платить им соответствующие «субсидии». Тогда ЦБ увидел в этом риски для ипотечных заемщиков и обратился в ФАС.

    Первым банком, в итоге отказавшимся от комиссий, оказался ВТБ. Новые правила распространились на застройщиков-партнеров. Как тогда объясняла «Фонтанка», решение банка может быть связано с тем, что доля Сбербанка и ВТБ на рынке выдачи ипотеки снизилась после введения комиссий.

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