«Помогу. Все делаем». Белоруссия закрыла границу по пути движения боевиков после теракта в «Крокусе»

По договоренности с Россией Белоруссия блокировала свою границу по направлению вероятного движения террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил президент страны Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он созванивался с Путиным и спрашивал о необходимой помощи.
«Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем», — приводит рассказ Лукашенко белорусское агентство Белта.
Договоренность о блокировке участка границы со стороны Белоруссии была достигнута после того, как спецслужбы сообщили, что боевики едут на автомобиле в направлении Брянска.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 марта, сообщил, что непосредственные исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они двигались в сторону Украины. Они ехали со скоростью свыше 140 км/ч. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.