«Помогу. Все делаем». Белоруссия закрыла границу по пути движения боевиков после теракта в «Крокусе»

По договоренности с Россией Белоруссия блокировала свою границу по направлению вероятного движения террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он созванивался с Путиным и спрашивал о необходимой помощи.



«Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем», — приводит рассказ Лукашенко белорусское агентство Белта.



Договоренность о блокировке участка границы со стороны Белоруссии была достигнута после того, как спецслужбы сообщили, что боевики едут на автомобиле в направлении Брянска.

