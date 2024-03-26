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    «Помогу. Все делаем». Белоруссия закрыла границу по пути движения боевиков после теракта в «Крокусе»

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    По договоренности с Россией Белоруссия блокировала свою границу по направлению вероятного движения террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

    По словам белорусского лидера, он созванивался с Путиным и спрашивал о необходимой помощи.

    «Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем», — приводит рассказ Лукашенко белорусское агентство Белта.

    Договоренность о блокировке участка границы со стороны Белоруссии была достигнута после того, как спецслужбы сообщили, что боевики едут на автомобиле в направлении Брянска.

    Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 марта, сообщил, что непосредственные исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они двигались в сторону Украины. Они ехали со скоростью свыше 140 км/ч. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.

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    ТерактКрокус Сити ХоллБелоруссияАлександр Лукашенко
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