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    Теракт в «Крокус Холле»

    Песков: рано говорить о реакции Кремля в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»

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    25 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» (в случае его установления) на готовность Москвы к мирным переговорам.

    Рассуждать о реакции Кремля неуместно, пока идет следственный процесс, заявил Песков ТАСС 26 марта.

    «Идет следствие. Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — сказал он.

    Накануне президент Путин сказал, что исполнители теракта известны, но Кремль интересуют заказчики. И добавил, что спецслужбам и правоохранительным органам нужно получить ответы на целый ряд вопросов.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, погибли трое детей и 136 взрослых. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, непосредственно осуществлявших атаку.

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    ПесковДмитрий ПесковКрокусКрокус Сити Холл
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    Комментарии 25

    Гость26 Мар 2024 в 09:25
    Ухо,, брюхо и наган
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