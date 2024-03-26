Песков: рано говорить о реакции Кремля в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» (в случае его установления) на готовность Москвы к мирным переговорам.
Рассуждать о реакции Кремля неуместно, пока идет следственный процесс, заявил Песков ТАСС 26 марта.
«Идет следствие. Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — сказал он.
Накануне президент Путин сказал, что исполнители теракта известны, но Кремль интересуют заказчики. И добавил, что спецслужбам и правоохранительным органам нужно получить ответы на целый ряд вопросов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, погибли трое детей и