МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле»

МЧС России вечером 25 марта опубликовало обновленную версию списка погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
На 20:00 мск понедельника в перечне 95 фамилий. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, уточняет чрезвычайное ведомство.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о более чем 130 погибших.