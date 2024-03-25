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    МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле»

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    МЧС России вечером 25 марта опубликовало обновленную версию списка погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

    На 20:00 мск понедельника в перечне 95 фамилий. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, уточняет чрезвычайное ведомство.

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    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о более чем 130 погибших.

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    Список погибших
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