Мизулина рассказала, что после теракта школьники и студенты просятся на дистант

Перевести детей и студентов на дистанционное обучение после теракта в «Крокус Сити Холле» считает правильным решением глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она написала 25 марта в своем телеграм-канале.
По словам Мизулиной, она получает большое количество сообщений от подростков и студентов, которые боятся идти в школы и вузы. Многие из них, добавила она и опубликовала скриншоты, просят ввести дистанционное обучение.
Отметим, что с 25 по 31 марта для школьников в России действуют весенние каникулы.
Ранее глава Лиги безопасного интернета рассказала о рассылке российским подросткам, в которой им предлагают повторить теракт в «Крокусе». Она рекомендовала школьникам сразу же блокировать номер, с которого идут сообщения. Мизулина отмечала, что все эти номера зарегистрированы на Украине.