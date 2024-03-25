Мизулина рассказала, что после теракта школьники и студенты просятся на дистант

Перевести детей и студентов на дистанционное обучение после теракта в «Крокус Сити Холле» считает правильным решением глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она написала 25 марта в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, она получает большое количество сообщений от подростков и студентов, которые боятся идти в школы и вузы. Многие из них, добавила она и опубликовала скриншоты, просят ввести дистанционное обучение.



Отметим, что с 25 по 31 марта для школьников в России действуют весенние каникулы.