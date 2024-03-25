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    Теракт в «Крокус Холле»

    Мизулина рассказала, что после теракта школьники и студенты просятся на дистант

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    13 комментариев

    Перевести детей и студентов на дистанционное обучение после теракта в «Крокус Сити Холле» считает правильным решением глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она написала 25 марта в своем телеграм-канале.

    По словам Мизулиной, она получает большое количество сообщений от подростков и студентов, которые боятся идти в школы и вузы. Многие из них, добавила она и опубликовала скриншоты, просят ввести дистанционное обучение.

    Отметим, что с 25 по 31 марта для школьников в России действуют весенние каникулы.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета рассказала о рассылке российским подросткам, в которой им предлагают повторить теракт в «Крокусе». Она рекомендовала школьникам сразу же блокировать номер, с которого идут сообщения. Мизулина отмечала, что все эти номера зарегистрированы на Украине.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

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    Комментарии 13

    Гость25 Мар 2024 в 20:21
    в РФ в марте де-факто исчез один из городов - Грайворон, Белгородская область.
    Люди от обстрелов самостоятельно уехали вникуда, став бомжами.
    И - ТИШИНА!
    официально, минсоцзащиты Белгородской области:
    специалисты соцзащиты дозвонились до 8,4 тыс. человек, которые живут в грайворонском приграничье.
    В другие муниципалитеты из Грайворона уехали 5,4 тыс. человек.
    В другие регионы выехали 905 человек.
    В ПВР сейчас – 638 жителей сёл(из сел Козинка и Сподарюшкино принудительно выселенных - но без обюоснования причины выселения).
    На данный момент в Грайворонском округе(районе) официальано остались 1465 человек, 25 из них – дети.
    Но это те кто так или иначе "вышел на связь".
    В районе три недели нет электричества, не работают магазины.
    зы. официальной эвакуации не было, раонные власти лишь просили жителей покинуть обстреливаемую территорию.
    На вопросы почему при обстрелах не введено ВП/ЧС а их заставляют уезжать - ответа нет.
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