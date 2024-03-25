Убежище у Смольного на 1000 человек и новый суд. На земле Водоканала «вырос» загадочный проект

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В Петербурге разрабатывают проект планировки для «золотой» земли Водоканала на Таврической. Там удивительно все — от инициатора в лице банка «Россия» до списка объектов.



Само постановление городского правительства подписано 25 марта. Оно дает год на то, чтобы разработать новый проект планировки для территории, ограниченной Смольной набережной, Орловской и Таврической улицами, а также Таврическим переулком.



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На самом деле, речь идет о том, чтобы изменить более старый проект планировки еще от 2008 года; он охватывал большую территорию за счет того, что на западе и на юге дотягивался соответственно до Водопроводного переулка и до Шпалерной улицы. Тогда говорили о пробивке Таврической улицы к Неве.



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«Фонтанка» писала об этой земле год назад. В начале 2023-го показалось, что сдвинулся с мертвой точки многолетний проект — реконструкции Главной водопроводной станции Водоканала, которая здесь и размещается. Эту идею откладывали годами, в процессе отказавшись от мегаломанских показателей, так как горожане просто стали меньше потреблять воды. Параллельно за ситуацией следили те, кто из-под крана не пьет — крупные застройщики. Дело в том, что в процессе реконструкции станции могла освободиться часть крайне привлекательной земли в двух шагах от Смольного. А при некоторых раскладах — и вся. Но в 2023 году Водоканал все же объявил конкурс на проектирование реконструкции для размещения нового блока водоподготовки. В техзадание попали участки, представлявшие интерес для строителей, и создалось впечатление, что вопрос закрыт.



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Не закрыт. По крайней мере, если судить по постановлению от 25 марта, АБ «Россия», главный офис которого расположен тут же под боком, на пл. Растрелли, обратился к чиновникам насчет подготовки документации по планировке территории. Территория, которая в нем обозначена, — это непосредственно место размещения очистных сооружений.



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На этом месте, если судить по тексту постановления, планируется объект гражданской обороны вместимостью не менее тысячи человек и общей площадью 720 квадратных метров. «Высота — не более 28 метров», — интригующе пишут авторы, но это до конька; до наивысшей точки с учетом архитектурного акцента можно размахнуться и на 33 метра, хотя, конечно, скрытности это не прибавит.



Второй объект — здание Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Вообще-то помещение у него есть, рядом, на Суворовском. Но здесь, на водоканальской земле ему хотят отгрохать 7-этаэжный дом высотой 38 метров, площадь застройки — 2 175 квадратных метров.



На этом конкретика в документе заканчивается, но и здесь хватает пищи для размышлений. Для начала, во Втором апелляционном суде «Фонтанке» признались, что не видели никакого документа ни о каком новом строительстве, сидят по старому адресу и переезда не планируют. Характерно, что раньше почти здесь же пытались прописать их коллег из Верховного суда; в итоге жилье для переезжающих в Петербург служителей Фемиды решили строить не в «Саду на Неве», а на другом берегу (хотя сад наделить охранным зеленым статусом все равно отказались).



Кроме того, контракт на проектирование нового корпуса водоподготовки в силе: конкурс в свое время выиграло АО «Корпорация «Московский институт теплотехники»», актуальный срок исполнения — до мая 2025 года. На конкретный вопрос «Фонтанки» в Водоканале ответили, что под размещение объектов Главной водопроводной станции предприятию предоставлен по договору аренды до 2028 года земельный участок площадью 216079 кв. м. Вот он на карте.



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«Работы по реконструкции Главной водопроводной станции будут осуществляться в границах указанного участка, планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ 2025–2030 гг., — говорят в Водоканале. — С учетом изменений, внесённых в Генеральный план Санкт-Петербурга, в границах участка предусмотрено сохранение функциональной зоны И1 (инженерная инфраструктура — прим.ред.)».



«Размещение здания Второго апелляционного суда общей юрисдикции с учетом установленной функциональной зоны на земельном участке не планируется», — кажется, несколько удивленно добавляют в пресс-службе. Если исходить из того, что это не две параллельные реальности, то можно обратить внимание: участок, который зарезервировал Водоканал, несколько меньше того, о котором говорят в новом постановлении. В него не входит вот эта «стрелка», примыкающая к изгибу Смольной набережной. В теории, именно ее могут присматривать под гражданскую оборону и суд.



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