На «золотую землю» Водоканала снова пришла реконструкция. Через забор туда смотрели застройщики и судьи

Скриншот: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Петербургский Водоканал снова нацелился на реконструкцию своей главной станции рядом со Смольным. К снаряду подходят, будто в первый раз, а проекты, под которые предлагалось освобождать «золотую» землю, успели отцвести или переехать.





Водоканал со дня на день назовет победителя в конкурсе на проектирование работ по реконструкции Главной водопроводной станции, что на Кавалергардской, 42. Привязка к конкретному адресу не должна вводить в заблуждение. Речь не о зеленом четырехэтажном домике с мансардой, а о здоровенной и многим понятной территории у «Сада на Неве». Именно освобождаемая земля и была главным предметом публичного интереса каждый раз, когда к реконструкции пытались подступаться в последние годы. Сейчас в теории станции может потребоваться еще меньше места — петербуржцы разлюбили воду.



Что там с водой?



Сам конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ был объявлен в конце февраля, стартовая стоимость — 285 млн рублей. На всё про всё отводят времени до конца 2024 года. Речь идет о Главной станции, которая снабжает питьевой водой более миллиона человек в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и других районах Санкт-Петербурга. Ей 160 лет, две технологические линии очистки здесь устанавливали в 1930-х (двухступенчатая с отстаиванием и фильтрацией) и в 1960– 1970-х годах (одноступенчатая на контактных осветителях), впоследствии частично модернизировали, внедрили очистку ультрафиолетом. «Технологический процесс должен включать не менее двух ступеней обработки воды с применением реагентной обработки воды, обеззараживанием, обработкой промывной воды, обработкой и обезвоживанием осадка», — говорится в задании на проектирование реконструкции.

Сам конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ был объявлен в конце февраля, стартовая стоимость — 285 млн рублей. На всё про всё отводят времени до конца 2024 года. Речь идет о Главной станции, которая снабжает питьевой водой более миллиона человек в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и других районах Санкт-Петербурга. Ей 160 лет, две технологические линии очистки здесь устанавливали в(двухступенчатая с отстаиванием и фильтрацией) и в 1960–годах (одноступенчатая на контактных осветителях), впоследствии частично модернизировали, внедрили очистку ультрафиолетом. «Технологический процесс должен включать не менее двух ступеней обработки воды с применением реагентной обработки воды, обеззараживанием, обработкой промывной воды, обработкой и обезвоживанием осадка», — говорится в задании на проектирование реконструкции.

Совсем бесследно эти годы пройти не могли, зря, что ли, собирались? В нулевых «Ленгипроинжпроектом» был разработан проект, согласно которому на месте двух старых блоков водоочистки должен был появиться новый современный, производительность бы выросла с 400 тысяч кубометров в сутки до 500 тысяч. Судя по новому техзаданию, теперь это считается избыточным. «Необходимо выполнить корректировку ранее разработанной ГУП «Ленгипроинжпроект» проектной документации по реконструкции Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки производительностью 500 тыс. м 3 /сут. ) с уменьшением полезной производительности нового блока водоподготовки и насосной станции 2-го подъема до 350 тыс. м 3 /сут. », — говорится там.



«Это обусловлено снижением водопотребления и оптимизацией границ зон водоснабжения водопроводных станций, — подтвердили «Фонтанке» в Водоканале. — Эта мощность учитывает сохранение зоны водоснабжения Главной водопроводной станции, с замещением правобережной зоны влияния на Северной водопроводной станции, полное развитие намывных территорий западнее Васильевского острова и дополнительно подачу воды на Волковскую водопроводную станцию». То есть идею реконструировать станцию и сухое отношение горожан к использованию воды объединили: да, работы проведем, но на меньшую мощность.



О том, что горожане стали меньше использовать воду, говорят давно. В актуальном тексте отраслевой госпрограммы с этим, в частности, связывают замедление потоков в канализации и, соответственно, заиливание трубопроводов. По данным Водоканала, в 2012 году приходилось 159 литров на человека в сутки, а подача питьевой воды в Петербург составляла 678 млн кубометров в год. Спустя 10 лет было уже 132 литра и 555 млн кубометров соответственно. Но это общий взгляд: судя по тому, как госпрограмму меняют сейчас, на короткой карантинной и посткарантинной дистанции петербуржцы приучились лить больше воды. «В 2022 году удельное водопотребление составило 132 л/чел. сут., что на 3 процента, или 4 литра, выше фактического значения за 2019 год, — говорится в проекте, который не связывает показатели с удаленкой. — Это обусловлено ростом темпов строительства жилья с закрытой системой водоснабжения (локальные котельные)».



Что там с землей?



У истории с реконструкцией всегда было другое измерение, не водопроводное. Когда стоимость предполагаемого контракта с 14,2 млрд падала почти вдвое, это было связано со снижением объема работ, из контракта выводили целые участки и объекты. По сути, освобождалась не востребованная Водоканалом территория У истории с реконструкцией всегда было другое измерение, не водопроводное. Когда стоимость предполагаемого контракта с 14,2 млрд падала почти вдвое, это было связано со снижением объема работ, из контракта выводили целые участки и объекты. По сути, освобождалась не востребованная Водоканалом территория подстанции — на 7 гектаров . Круче места, чем прямоугольник за забором сразу у Орловской улицы, для застройщика в центре найти сложно.

Коллаж: «Фонтанка», «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





В 2015 году все чутко ждали интересантов этого передела, но его не случилось. К вопросу вернулись в контексте многочисленных проектов вокруг соседнего «Сада на Неве». На небольшой территории собирались в разное время как-то уживаться и расходиться Музей блокады, Судебный квартал и Орловский тоннель. Первый проект в итоге вылился в расширение существующего музея на Соляном. Второй частично вернулся на проспект Добролюбова, частично уехал на Охту. Третий так и сидит в генплане, как в засаде, иногда намекая чиновникам, что пора бы строить — есть и деньги, и инвестор.





Но каждый раз заходил разговор — а что будет с огромной территорией Водоканала, которая расположена впритык. В частности, когда «Сад на Неве» выкидывали из защитного реестра зеленых насаждений, чтобы там строить жилье для судей (и выкинули-таки, хотя судьи сюда так и не приехали). В качестве возможной экологической компенсации как раз рассматривали территорию предприятия. «Водоканал планирует переезд к 22-му году, территория на Шпалерной может стать тоже рекреационной зоной», — говорил тогдашний глава района Максим Мейксин.



Сейчас в ТЗ четыре участка, все — для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Вместе они образуют причудливую фигуру внушительной площади между Смольной набережной, Орловской улицей, Таврическим переулком и Водопроводным.



Фото: скриншот rgis.spb.ru/коллаж Поделиться Поделиться





По техзаданию на реконструкцию уверенно можно сказать только одно — «увеличение территории существующей площадки Главной водопроводной станции не допускается», но это все и так понимают. На прямой вопрос, означает ли реконструкция выделение каких-то новых участков, в Водоканале отвечают: «Вопрос высвобождения территории находится за рамками данного проекта, действующая водопроводная станция не может быть остановлена до момента завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового блока водоподготовки». Выходит, если какие-то лакомые гектары и освободятся — для застройки или сквера — то точно не в ближайшей перспективе. Изменения в генплан, которые вроде бы выходят на финишную прямую, тоже концептуально не затрагивают эту территорию, переводя ее из инженерно-транспортного назначения — просто в инженерную.





Николай Кудин, «Фонтанка.ру»