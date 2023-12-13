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    ЗакС окончательно утвердил корректировку закона о зеленых насаждениях

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    4 комментария

    Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 декабря в третьем, окончательном чтении утвердило законопроект о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП).

    Ранее в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский рассказывал, что законопроект был разработан по итогам трех лет инвентаризации городских территорий зеленых насаждений.

    «По итогам прошедшей инвентаризации зеленых зон должно стать больше практически на 400 единиц. В этом случае их общее количество в Петербурге перешагнет за 7,7 тысячи. Площадь охраняемых городом зеленых насаждений вырастет более чем на 300 гектаров», — сообщал глава парламента.

    «Фонтанка» рассказывала, какие предложения депутатов не нашли поддержки у коллег. В том числе это известные сад на Неве (на Смольной набережной), сквер в Кузнечном переулке, часть Удельного парка (в части будущей трассы М-7), Пьяная гавань и другие территории.

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    ЛАЙК1
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    Комментарии 4

    Гость13 Дек 2023 в 12:26
    >Площадь охраняемых городом зеленых насаждений вырастет более чем на 300 гектаров

    Левой рукой шулер включает в список ЗНОП всё то, что неинтересно застройщикам (пока) и что уже давно существует, включая разделительные полосы на дорогах, газоны у магистралей, замусоренную часть Сосновки и т.п. Правой рукой шулер убирает из ЗНОП лакомые куски парков, скверов и садов. Так ведь, Бельский?
    +0−0
    hedgehog_13 Дек 2023 в 10:58
    это сегодня оно окончательное. завтра опять всё изменять надо будет.
    +1−0
    Гость13 Дек 2023 в 10:53
    Могу Бельскому, как бывшему депутату Курортного района, организовать экскурсию и показать, что живя в Сестрорецке реально негде прогуляться. Застроили всё что можно. Все дворы заставлены автомобилями. Газоны что не заставлены автомобилями уничтожены уборочной техникой. Зеленые насаждения под видом благоустройства уничтожены. Качество выполняемых работ никем не контролируется и выполняется хуже некуда (ещё бы, если муниципальные депутаты являются учредителями коммерческих организаций, занимающихся благоустройством). Так что все ваши "+400" это очередное очковтирательство. Всё народ за дураков держите. Думаете, если люди молчат, то никто ничего не знает и не видит.
    +1−0
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