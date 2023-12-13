ЗакС окончательно утвердил корректировку закона о зеленых насаждениях

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 декабря в третьем, окончательном чтении утвердило законопроект о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП).
Ранее в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский рассказывал, что законопроект был разработан по итогам трех лет инвентаризации городских территорий зеленых насаждений.
«По итогам прошедшей инвентаризации зеленых зон должно стать больше практически на 400 единиц. В этом случае их общее количество в Петербурге перешагнет за 7,7 тысячи. Площадь охраняемых городом зеленых насаждений вырастет более чем на 300 гектаров», — сообщал глава парламента.
«Фонтанка» рассказывала, какие предложения депутатов не нашли поддержки у коллег. В том числе это известные сад на Неве (на Смольной набережной), сквер в Кузнечном переулке, часть Удельного парка (в части будущей трассы М-7), Пьяная гавань и другие территории.