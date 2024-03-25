МЧС: последствия пожара в «Крокус сити холл» ликвидированы полностью

Последствия пожара в «Крокус сити холле» ликвидированы, заявили вечером 25 марта в МЧС России.



«В 18:40 мск последствия пожара полностью ликвидированы», — цитирует ТАСС заявление представителей ГУ МЧС РФ по Московской области.



Ранее в чрезвычайном ведомстве при работе в Красногорске наиболее сложным участком называли завалы на месте балкона зрительного зала. Металлические конструкции разбирали 150 спасателей при помощи строительного комплекса и вывозили. При этом каждый метр завалов обследовали кинологи с собаками.



Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, в том числе три ребёнка, пострадали 182 человека.