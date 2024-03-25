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    Суд отправил в колонию петербуржцев, обливших адвоката зеленкой. «Яркое» нападение было связано с работой юриста

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    В Москве вынесли приговор двум жителям Петербурга, которые облили зеленкой адвоката Елену Пономареву. Подсудимых отправили в колонию. Об этом сообщает столичная прокуратура в понедельник, 25 марта.

    прокуратура г. Москвы

    25-летний Игорь Карпов и 39-летний Павел Морозов признаны виновными по статье об угрозе причинения вреда здоровью с применением насилия, опасного для жизни, в отношении защитника из-за предварительного расследования или рассмотрения дел в суде (часть 4 статьи 296 УК РФ).

    Обоим назначили по 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

    Нападение на адвоката произошло 6 июля 2023 года на остановке общественного транспорта в Москве. Женщину облили зеленкой, повредив сетчатку глаза. На следующий день подозреваемых задержали в Петербурге. Сама Пономарева также связывала нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам адвоката, ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и домашнего животного.

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