Напавших на адвоката Елену Пономареву задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, накануне в Москве напали на адвоката Елену Пономареву, сообщает 7 июля ТАСС.



Напомним, на автобусной остановке на Рублевском шоссе Пономареву облили зелёнкой, повредив сетчатку глаз. Сама пострадавшая заявила, что ей поставили диагноз «ожог глаз 2-й степени».



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, личности нападавших были установлены менее чем за сутки.



«Сотрудники уголовного розыска… при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге», — цитирует агентство слова источника.

