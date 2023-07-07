Напавших на адвоката Елену Пономареву задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, накануне в Москве напали на адвоката Елену Пономареву, сообщает 7 июля ТАСС.
Напомним, на автобусной остановке на Рублевском шоссе Пономареву облили зелёнкой, повредив сетчатку глаз. Сама пострадавшая заявила, что ей поставили диагноз «ожог глаз 2-й степени».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, личности нападавших были установлены менее чем за сутки.
«Сотрудники уголовного розыска… при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге», — цитирует агентство слова источника.
В пятницу по факту нападения на Пономареву было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Ранее адвокат рассказала, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам Пономаревой, ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и домашнего животного.