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    В Москве неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

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    Адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву неизвестный облил зеленкой. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте палаты.

    Фото: предоставлены Еленой Пономаревой
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    Нападение совершил неизвестный на остановке общественного транспорта. Адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Адвокатская палата Московской области намерена обратиться в СК.

    Ранее женщине поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и домашнего животного. В палате считают, что это свидетельствует о слежке за ней.

    «Ожог глаз 2-й степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе, 16, корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины. <...> Я обращалась в полицию, но никаких результатов», — написала пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».

    Фото: предоставлены Еленой Пономаревой

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    ЗеленкаМосковская область
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