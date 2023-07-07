В Москве неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

Адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву неизвестный облил зеленкой. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте палаты.
Нападение совершил неизвестный на остановке общественного транспорта. Адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Адвокатская палата Московской области намерена обратиться в СК.
Ранее женщине поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и домашнего животного. В палате считают, что это свидетельствует о слежке за ней.
«Ожог глаз 2-й степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе, 16, корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины. <...> Я обращалась в полицию, но никаких результатов», — написала пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».