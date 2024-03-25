    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Теракт в «Крокус Холле»

    Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать кредиты погибших в «Крокусе»

    1238
    17 комментариев

    Списать долги погибших при теракте в «Крокус сити холле» рекомендовал Банк России кредиторам. Регулятор направил письмо банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам, пишет 25 марта «Коммерсантъ».

    Также рекомендовано оказать помощь пострадавшим вплоть до полного освобождения их от обязательств по кредитным договорам.

    В минувшую субботу крупнейшие российские банки сообщили, что поддержат пострадавших при теракте. Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк выразили готовность списать кредиты пострадавших.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость25 Мар 2024 в 15:06
    А они что ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close