Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать кредиты погибших в «Крокусе»

Списать долги погибших при теракте в «Крокус сити холле» рекомендовал Банк России кредиторам. Регулятор направил письмо банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам, пишет 25 марта «Коммерсантъ».
Также рекомендовано оказать помощь пострадавшим вплоть до полного освобождения их от обязательств по кредитным договорам.
В минувшую субботу крупнейшие российские банки сообщили, что поддержат пострадавших при теракте. Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк выразили готовность списать кредиты пострадавших.
Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.