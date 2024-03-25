Задержан управляющий директор рудника «Пионер» в Амурской области. Он подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ, сообщает 25 марта региональное СУ СК.
По данным следствия, вечером 18 марта во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате
О судьбе заваленных в шахте горняков все еще ничего не известно. На месте продолжаются спасательные работы. Было решено пробурить две разведывательные скважины и через них при помощи камер искать рабочих. Разведка показала, что в шахтах вода. Вероятно, что рудник, где заблокированы горняки, затоплен.