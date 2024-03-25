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    Задержан управляющий директор рудника «Пионер»

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    4 комментария

    Задержан управляющий директор рудника «Пионер» в Амурской области. Он подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ, сообщает 25 марта региональное СУ СК.

    По данным следствия, вечером 18 марта во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте. Управляющего директора рудника «Пионер» задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о нарушении безопасности при проведении работ по ст. 216 УК РФ.

    О судьбе заваленных в шахте горняков все еще ничего не известно. На месте продолжаются спасательные работы. Было решено пробурить две разведывательные скважины и через них при помощи камер искать рабочих. Разведка показала, что в шахтах вода. Вероятно, что рудник, где заблокированы горняки, затоплен.

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    Рудник ПионерАмурская областьГорнякиОбвал в шахте
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    Комментарии 4

    Гость25 Мар 2024 в 10:37
    управляющий стрелочник
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