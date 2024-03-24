«Дышится легко, у всех хорошее настроение». В Ленобласть привезли 25 детей из Белгорода

В пункт временного размещения в Тихвине привезли 25 детей из Белгорода. Об этом сообщает 47news в воскресенье, 24 марта. В ПВР ранее размещали прибывших из Мариуполя. Детей из Белгородской области, которые приехали в Ленобласть вместе с родителями, разместили в ПВР «Царицыно озеро» под Тихвином. Пока, по данным журналистов, эвакуация не централизована: информация об этом пункте опубликована в соцсетях, жители Белгородчины сами связываются с руководителем ПВР и договариваются о проживании.

Видео прибытия людей в пункт временного размещения под Тихвином опубликовало сообщество «АНО Северный человек Белгород» в «ВК», участники которого помогают с переездом в Ленобласть.

«Вот мы приехали, привезли людей из Белгорода на ПВР. Тишина, красота, лес кругом. Дышится легко, у всех хорошее настроение. Нас встретили, всё хорошо. Так что те, кто хотят уехать, это всё правда. Если вы боитесь атак, мы довезем, и вас здесь встретят, обеспечат всем необходимым», — сказал мужчина, снимавший видео.



Накануне правительство Ленобласти приняло решение разместить 200 детей в лагерях в Кингиссеппском и Гатчинском районах. Фонтанка показывала, в каких условиях они будут жить.

