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    Показываем, где и как в Ленобласти будут жить дети из Белгорода

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    Двести детей из Белгородской области готовы разместить в двух круглогодичных детских лагерях: «Маяке» в Вырице Гатчинского района и «Россони» в деревне Ванакюля под Кингисеппом. Об этом 21 марта рассказал 47news заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. С размещением родителей понимания пока нет.

    «Маяк» и «Россонь» — детские учреждения с программами по физкультурно-оздоровительным, художественно-эстетическим, информационно-технологическим и другим направлениям. Юные гости будут не только отдыхать, но и учиться. Для детей организованы курсы по 3D-моделированию, шахматам и робототехнике. Смена в них стоит от 33 тысяч рублей.

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    Николай Емельянов рассказал, что в настоящий момент решается вопрос, как именно дети проедут 1300 километров от Белгородской до Ленинградской области, сколько будет стоить их питание, а также каким образом Роспотребнадзор будет контролировать размещение. В Белгородской области определяются, детей какого возраста и из каких школ отправят в Вырицу и Ванакюлю.

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    За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Приостановят работу кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. В колледжах и вузах будет введено дистанционное обучение.

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