Показываем, где и как в Ленобласти будут жить дети из Белгорода

Двести детей из Белгородской области готовы разместить в двух круглогодичных детских лагерях: «Маяке» в Вырице Гатчинского района и «Россони» в деревне Ванакюля под Кингисеппом. Об этом 21 марта рассказал 47news заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. С размещением родителей понимания пока нет.



«Маяк» и «Россонь» — детские учреждения с программами по физкультурно-оздоровительным, художественно-эстетическим, информационно-технологическим и другим направлениям. Юные гости будут не только отдыхать, но и учиться. Для детей организованы курсы по 3D-моделированию, шахматам и робототехнике. Смена в них стоит от 33 тысяч рублей.