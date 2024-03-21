Показываем, где и как в Ленобласти будут жить дети из Белгорода

Двести детей из Белгородской области готовы разместить в двух круглогодичных детских лагерях: «Маяке» в Вырице Гатчинского района и «Россони» в деревне Ванакюля под Кингисеппом. Об этом
«Маяк» и «Россонь» — детские учреждения с программами по физкультурно-оздоровительным, художественно-эстетическим, информационно-технологическим и другим направлениям. Юные гости будут не только отдыхать, но и учиться. Для детей организованы курсы по 3D-моделированию, шахматам и робототехнике. Смена в них стоит от 33 тысяч рублей.
Николай Емельянов рассказал, что в настоящий момент решается вопрос, как именно дети проедут 1300 километров от Белгородской до Ленинградской области, сколько будет стоить их питание, а также каким образом Роспотребнадзор будет контролировать размещение. В Белгородской области определяются, детей какого возраста и из каких школ отправят в Вырицу и Ванакюлю.
За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Приостановят работу кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. В колледжах и вузах будет введено дистанционное обучение.