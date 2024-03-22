Белгородские дети будут учиться в своих классах. Петербург готов им помочь с учебниками

Петербург готовится принять группу детей из Белгорода. Школьники приступят к учебе с начала четвертой четверти. Задача города — организовать для них непрерывный учебный процесс, чтобы из-за переезда не были пропущены уроки. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 22 марта.



«Мы предполагаем, что это будут отдельные классы с детками, которые приедут, хотя мы не исключаем и других вариантов. Мы понимаем, что для комфорта детей будет лучше, если они будут учиться своими коллективами. Мы, собственно, сегодня исходим из того, как белгородские коллеги комплектуют эти группы. Хочу напомнить, что дети приезжают вместе с педагогами. Мы, конечно, при необходимости готовы подключить и своих учителей», — сказала Потехина. Она добавила, что могут быть задействованы студенты Педагогического университета имени Герцена.