Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» увеличилось за счет обратившихся за амбулаторной помощью, следует из данных Минздрава, опубликованных 24 марта.
В списки на амбулаторную помощь внесли 12 новых человек. Большинство из них взрослые в возрасте от 20 до
Кроме того, в стационар Наро-Фоминской больницы поступили мужчина и женщина с одинаковой фамилией в возрасте 45 и
Всего в списках Минздрава 154 человека. 107 пациентов находятся в стационарах и 44 получают лечение амбулаторно. Выписаны трое. Накануне вечером в списках Минздрава было 140 человек.
Вечером 22 марта произошел террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске. Следственный комитет сообщал о 133 погибших. На следующих день стало известно о задержании 11 человек. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.