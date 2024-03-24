Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» увеличилось за счет обратившихся за амбулаторной помощью, следует из данных Минздрава, опубликованных 24 марта.



В списки на амбулаторную помощь внесли 12 новых человек. Большинство из них взрослые в возрасте от 20 до 59 лет . Они обращались в разные больницы Москвы и Подмосковья. Также отмечено обращение в Подольскую детскую больницу, но возраст пострадавшей не указан.