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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    После теракта в «Крокусе» госпитализированы еще двое. Также 12 человек прибавилось на амбулаторном лечении

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    3 комментария

    Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» увеличилось за счет обратившихся за амбулаторной помощью, следует из данных Минздрава, опубликованных 24 марта.

    В списки на амбулаторную помощь внесли 12 новых человек. Большинство из них взрослые в возрасте от 20 до 59 лет. Они обращались в разные больницы Москвы и Подмосковья. Также отмечено обращение в Подольскую детскую больницу, но возраст пострадавшей не указан.

    Кроме того, в стационар Наро-Фоминской больницы поступили мужчина и женщина с одинаковой фамилией в возрасте 45 и 39 лет. Их состояние не уточняется.

    Всего в списках Минздрава 154 человека. 107 пациентов находятся в стационарах и 44 получают лечение амбулаторно. Выписаны трое. Накануне вечером в списках Минздрава было 140 человек.

    Вечером 22 марта произошел террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске. Следственный комитет сообщал о 133 погибших. На следующих день стало известно о задержании 11 человек. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    Крокус Сити ХоллПострадавшие
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    Комментарии 3

    Гость24 Мар 2024 в 13:04
    а что там в белгороде?
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