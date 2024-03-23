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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Губернатор Подмосковья: За сутки из-под завалов «Крокуса» достали 133 тела

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    Поисковая операция на месте теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье продолжается. Об этом вечером 23 марта заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», – сообщил он.

    Ночью планируется приступить к созданию проема с западной стороны «Крокуса», чтобы облегчить доступ к концертному залу.

    Ранее ситуацию прокомментировал владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов. Он сообщил, что в результате нападения был убит один охранник, а второй ранен.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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