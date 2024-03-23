Цветы, свечи и ночь. Петербуржцы скорбят по погибшим в Подмосковье

Петербуржцы весь день продолжали нести цветы к стихийным мемориалам по погибшим в результате теракта в Подмосковье. Обстановку у Российской национальной библиотеки вечером 23 марта запечатлел корреспондент «Фонтанки».



На подступах к РНБ выросла настоящая стена из цветов, свечей и игрушек.

