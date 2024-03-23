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    Цветы, свечи и ночь. Петербуржцы скорбят по погибшим в Подмосковье

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    Петербуржцы весь день продолжали нести цветы к стихийным мемориалам по погибшим в результате теракта в Подмосковье. Обстановку у Российской национальной библиотеки вечером 23 марта запечатлел корреспондент «Фонтанки».

    На подступах к РНБ выросла настоящая стена из цветов, свечей и игрушек.

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    «Газпром Арена» сегодня тоже без подсветки. А «Зенит» почтил память погибших перед матчем в Белграде.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    А на Дворцовой площади более тысячи волонтеров вечером зажгли свечи и выстроились в надпись «Петербург скорбит».

    Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга
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    Кто-то чтит память погибших дома. Читательница Екатерина из Парголово прислала нам фонарик у окна.

    Фото: Читательница Екатерина
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    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга
    Фото: Читательница Екатерина

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